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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم قراءة القرآن بملابس البيت الخفيفة في رمضان ؟.. الإفتاء ترد

صدى البلد

هل تقبل قراءة القرآن بملابس البيت الخفيفة فى رمضان ؟، سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وذلك خلال فتوى مسجلة له.

وأجاب "عبدالسميع" قائلًا: إن قراءة القرآن على كل حال جائزة فلا يشترط ارتداء ملابس محتشمة أثناء القراءة، لأنه ليس من شروط صحة قراءة القرآن ستر العورة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال.

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هل يجوز قراءة القرآن بملابس البيت الخفيفة 

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ،إنه يجوز قراءة القرآن بأي نوع من الملابس سواء خفيفة أو ثقيلة ، فالمهم أن تكون ساترة للعورة وخاصة " العورة المغلظة"، لافتا إلى أن قراءة المرأة القرآن بشعرها أي بدون حجاب جائز ، وكذلك الرجل يجوز له قراءة القرآن بأي نوع من الملابس بشرط أن تكون ساترة للعورة أيضا .

وأضاف عاشور ، خلال خدمة البث المباشر ردا على أسئلة المواطنين الواردة إلى صفحة دار الإفتاء والأفضل والمستحب أن يكون الاحتشام في الملابس للرجل او المرأة لأن كلام الله عز وجل له قدسية خاصة .

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حكم قراءة القرآن بملابس خفيفة

قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إنه يجوز قراءة القرآن بثياب خفيفة، واعتبار أن القرآن من جوانب الذكر ،والله يقبل الذكر من المسلم على أي حال.

وأضاف الورداني، خلال رده على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبة السؤال" هل يجوز لي قراءة القرآن وأنا أرتدي ملابس خفيفة؟"، أن الالتزام بالوقار عند قراءة القرآن من الأمور المستحبة فيجب على كل مسلم أن يلتزم الوقار عند قراءة القرآن، وأن هذا لا يمنع أن تقرأ القرآن في أي حال تكون.

وقال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم بلبس البيت القصير.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها "ما حكم صلاتي بملابس المنزل وعليها خمار، وهل لو قرأت القرأن بملابس المنزل الخفيفة وشعري مكشوف يكون هذا حرام؟ "، فى الحالتين لا مانع فيهما والصلاة صحيحة وتلاوة القرآن على هذه الهيئة مقبولة ولكى الثواب.

وأشار إلى أنه ليس شرطًا لقراءة القرآن أن يلبس الإنسان اللبس الذي يرتديه وهو خارج البيت، ومن ثم فلا بأس ولا حرج ما دام ذلك في داخل البيت.

وتابع: إن كان الاحتشام والوقار أثناء قراءة القرآن أمرا مندوبا، لكنه ليس على سبيل الحتم واللزوم».

هل يجوز قراءة القرآن بملابس البيت الخفيفة حكم قراءة القران بملابس خفيفة

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