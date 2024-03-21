شاهد.. الآلاف يودعون جثمان "هنا غازي" شهيدة العلم ضحية حادث الجلالة

شيع الآلاف من الأسر والعائلات عقب صلاة الظهر بمسجد الباشا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم جثمان الفتاة "هنا اسامه غازي" طالبة كلية الاسنان ضحية حادث اتوبيس الجلاله في مشهد جنائزي مهيب وخرجت الجنازة ودفنت وسط بكاء أسرتها وزملائها وأقاربه بالمقابر الجديدة بطريق "المحلة- سمنود " .



كما تحولت صفحات السوشيال ميديا إلي سرادقات عزاء للدعاء للفتاة المتوفاة ضحية حادث انقلاب سيارة الاتوبيس بطريق "الجلالة _ الزعفرانه " والذي أسفر عن مصرع طالبتين وإصابة 11 آخرين .

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغًا من قائدي السيارات على طريق "الجلالة- الزعفرانة" يفيد انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها الطلاب، قادمًا من جامعة الجلالة إلى القاهرة.





كما أعطى الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بالسويس 11 سيارة إسعاف من نقاط الارتكاز على الطريق إلى موقع الحادث بطريق "الجلالة- الزعفرانة" اتجاه القاهرة.

كما انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص يقودها حسام السيد محمد، 31 عامًا، ويستقلها طلاب بجامعة الجلالة، كانوا في طريق العودة إلى القاهرة ومنها إلى محافظاتهم بالدلتا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

كما وقع الحادث على مسافة 3 كيلو مترات قبل بوابة الرسوم بطريق الجلالة المؤدي إلى القاهرة، نتيجة انحراف عجلة القيادة في يد السائق.

وأفاد مصدر طبي بمجمع السويس الطبي إن 8 مصابين جرى نقلهم إلى المجمع، بينما تلقى 3 مصابين التأمين الطبي بموقع الحادث ورفضوا المغادرة في سيارة إسعاف.

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