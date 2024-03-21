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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

عيد حماد،عضو مجلس
عيد حماد،عضو مجلس النواب

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع المواطن والتنمية البشرية في أولويات الحكومة بالموازنة الجديدة، يمثل أهمية كبيرة جدًا خلال الفترة الحالية، من أجل تقوية قدرات المواطنين على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.

 

وأضاف :حماد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الموازنة الجديدة يجب أن تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي، لاسيما في ظل معدلات التضخم المرتفعة، والتي تأتي في ضوء أزمات اقتصادية صعبة يعاني منها العالم، مشيرًا إلى أنه على الحكومة ترجمة توجيهات الرئيس السيسي بوضع المواطن نصب أعينهم وأن تركز كل اهتمامها لتوفير حياة لائقة به.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة واضحة، حيث أكد على ضرورة مواصلة الاجراءات التي من شأنها مواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية.

ونوه النائب عيد حماد بضرورة تعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.

عيد حماد مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الحكومة

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