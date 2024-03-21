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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة الإسكندرية تناقش مع قنصل اليونان آليات تعزيز التبادل التجاري

القنصل اليوناني بالغرفة
القنصل اليوناني بالغرفة التجارية بالإسكندرية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، السيد يوانيس بيراجاكيس، القنصل العام لليونان بالإسكندرية لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء، قدم أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية نبذة عن الغرفة وتاريخها، ودورها منذ إنشائها حتى الآن، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تمتلك أكبر ميناء بحري للتصدير

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي من الممكن الاستفادة منها لتعزيز التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

ومن جانبه أوضح أن العلاقات المصرية اليونانية علاقة صداقة وشراكة منذ سنوات، فمن الممكن أن نقول أن بين البلدين تجربة تاريخية مشتركة.

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وأضاف أن مصر واليونان تجمعهما علاقات ثنائية متبادلة على مختلف الأصعدة والمجالات، ونرغب في مزيد من توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة وأن مصر تعد بوابة اليونان للتواصل مع الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر واليونان شهد ارتفاع في السنوات الماضية، ما يعزز من أهمية العمل سويًا لزيادة تللك النسبة، إضافة إلى توسيع حجم الاستثمارات اليونانية في مصر.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفين على عقد مزيد من اللقاءات خاصة بين مجتمع الأعمال السكندري واليوناني، لمناقشة آليات تعزيز التبادل التجارية والبدء في خطوات فعالة.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة  عمرو مصيلحي والمهندس شريف الجزيري، والمهندس شريف بقطر، والمهندس البديوي السيد، والمهندس أحمد الكاتب، و أشرف أبو إسماعيل، و إسماعيل نبيل أبو حمده، و محمود مرعي، و بسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

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