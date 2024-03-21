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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شركات عالمية تجبر موظفيها على حسن معاملة الشاذ جن.سيا.. فما الحكم؟

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال احد الحضور حول إن الشركات العالمية العاملة فى البلدان المسلمة تجبر موظفيها على توقيع تعامل أخلاقى باحترام الزملاء المثليين جنسيا وعدم مضايقاتهم،  فما حكم الشرع فى هذا؟

بعض الشركات العالمية تجبر موظفيها على حسن معاملة الشاذ جنسيا.. فما الحكم؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الخميس: "ليكن ما يكون انه لازم برضوا لا يضايقنى، ولا يظهر هذا الفعل، ولا يتحرش بي، ولذلك احنا كمسلمين لا نتحرش بهم ولا نؤذهم".  

وتابع: "التوقيع اللى هم عاوزينه احنا بنعمل كده ولا بنضايقهم ولا بنتحرش بهم، هم اللى بيعتدوا وبيتحرشوا وبيقلبوا الحقائق ودى طريقتهم". 

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علي جمعة: الشذوذ الجنسي له علاج طبي ونفسي

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال احد الحضور حول كيف نتعامل مع الشذوذ وهل هناك علاج جسدى ونفسي له ؟ .

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"،  اليوم الخميس: "الأطباء وجدوا علاجات كثيرة نفسية وطبية وجسدية ".  

وتابع: "فترة العلاج تكون حسب العلة، هل هيتطلب العلاج فترة طويلة،  ام فترة قصيرة، فى كل الاحوال له علاج". 

هل الشذوذ فطرة فى الطبيعة؟

كما أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول إنها تعيش فى بلاد الغرب وظاىما ما يحاولون إقناعى إن الشذوذ موجود أصلا في الطبيعة والحيوانات،  فكيف ارد عليها وهي غير مسلمة؟ .

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الخميس: "ليس فى الطبيعة فى الشذوذ مفيش شدوذ عند الحيوانات ولا الأسد ولا القرد ولا النمر. الشذوذ موجود عند حشرة اسموها الفويسقة، من ضمن ٢٧ ألف حشرة وهذا امر للموعظة، وليس للتقليد".  

وتابع: "زمان عندنا فى مصر يقولك فلان ده خنذاور، لان الخنزير عنده اخلاق لا يجيب ان نتخلق بها، لكن الحصان والكلب عندهم وفاء لاصحابهم". 

الشذوذ هل الشذوذ فطرة فى الطبيعة الشذوذ الجنسي علي جمعة نور الدين

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