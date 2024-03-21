7 سبتمبر.. تبون يعلن موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية سيكون في السابع من سبتمبر من العام الجاري 2024.

وأفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها أن الرئيس تبون ترأس اجتماعًا خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حدّد تاريخها يوم السبت 7 سبتمبر 2024.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع حضره رئيس مجلس الأمة الجزائري، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، و الوزير الأول، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.