كم بلغت تكلفة تصوير مسلسل الكبير أوي 8 في مبنى وزارة الزراعة؟

كشف المستشار الإعلامي لوزارة لزراعة، أحمد إبراهيم، عن تكلفة تصوير مشاهد مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة الفنان أحمد مكي، في مبنى وزارة الزراعة بالدقي.

تكلفة التصوير

وذكر أن تكلفة التصوير بلغت 455 ألف جنيه، وأن تلك الأموال تم توريدها بالكامل لصالح الخزينة العامة للدولة وليست لوزارة الزراعة.

وتضمنت الحلقة الماضية من مسلسل الكبير أوي، تصوير بعض المشاهد داخل مبنى وزارة الزراعة القديم بالدقي على أنه "بنك"، ويتم سرقته من قبل "حزلقوم" وبعض أبطال المسلسل.

يشار إلى إغلاق مبنى وزارة الزراعة العام الماضي، بعد الانتقال إلى المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية.