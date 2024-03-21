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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحوث صحة الحيوان يكرم الأمهات المثاليات من العاملات بالمعهد

صدى البلد

كرم الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية عددا من الباحثين في المعهد والمعامل الفرعية ضمن احتفالية خاصة بتكريم الأمهات المثاليات إحتفالا بعيد الأم، وتأكيدا لدورهن في النهوض بالعمل داخل أروقة المعهد ومعامله الفرعية.

 

وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالرحمن وكيل المعهد للمعامل، والدكتور عصام كامل المشرف علي مركز التدريب والإستشارات والدكتور سيد شبانة مدير الوحدة الخاصة بالمعهد والدكتورة سحر المعداوي رئيس مركز التدريب في المعهد.

وقال «شاهين»، في تصريحات صحفية علي هامش الاحتفالية إن هذا التكريم يأتي في إطار تكريم المرأة العاملة وتقديرا لروح العمل الجماعي داخل مختلف المعاهد البحثية وتكثيف الاهتمام بالبحوث التطبيقية لخدمة القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بعيدا عن العمل الفردي لأن العمل الجماعي ينهض بالأمة المصرية ويحقق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي أمن للمواطن المصري وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

وأضاف مدير معهد الصحة الحيوانية أن هذه الإحتفالية تأتي ضمن أحد أهداف المعهد الرئيسي وهو تمكين المرأة ودعم دورها الاجتماعي في الأسرة المصرية وهي سنة حميدة نتطلع للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس علي مجتمع يخدم أهداف الدولة المصرية، مشيرا إلي أنه سبق تكريم من الأمهات المثاليات في المعهد من الباحثين والعاملين في معهد صحة الحيوان في العام الماضي والمحاليل إلي المعاش بدون تفرقة وظيفية أو إدارية أو بحثية أو عمالية.

 

وقام مدير معهد صحة الحيون بتوزيع الجوائز وشهادات التكريم علي الأساتذة والباحثات والعاملات والإداريات ضمن الاحتفال بأعياد الأم تكريما لهن كأمهات مثاليات ودورهن في المعهد والمعامل التابعة بمختلف المحافظات، مشيرا إلي أن المعهد يخطط لزيادة عدد المكرمات في احتفالات عيد الأم العام المقبل عرفانا وتقديرا لدورهن داخل المعهد والمعامل الفرعية بمختلف المحافظات، مؤكدا أن هذا الاحتفال يتزامن مع صيام رمضان وصيام الاخوة المسيحيين في نسيج واحد للأمة المصرية.

 

وأشار «شاهين»، إلي أسماء المكرمين الدكتورة ليلى عبد الغنى رئيس قسم الدواجن والدكتورة نرمين حسانين قسم صحة الأغذية  والدكتورة هبه محمد حسن من المعمل المرجعى  والهام ثابت سلوانى إيرادات الوحدة الخاصة وماجدة إبراهيم عبد الرحمن في مخازن الوحدة الخاصة  وهمت موسى عبد الرحمن موسى في مخازن المعهد  ونجوى إبراهيم احمد مخلوف في قسم المعاشات ومنى سيد حسن محمد محمد من حسابات المعهد  وسحر احمد على حجازى من مكتب وكيل المعهد للمعامل الفرعية وفهيمة محمد عمران عبد الرحمن أحد عمال الطفيليات وسحر عبد الرازق جابر من عمال دواجن  ومنال محمود على ادريس من عمال الكيمياء وهمت مصطفى محمد على الشرقاوى من المكتب الفنى وسهير عبد الرازق رجب عطا الله من المعمل المرجعى  وعفاف ثابت عوض من معمل بيطرى الفيوم  وامل احمد حمدى محمود من معمل بيطرى كفر الشيخ وصباح عبد الرازق سليمان من معمل بيطرى بنها ومني السيد شيحة من المكتبة وسحر أبراهيم عاملة في معمل الدواجن ورضا محمد يوسف من العمالات قسم المعاشات، وسماح عبد القادر سليمان إبراهيم من الإدارة وصباح مصطفى عبد الله معمل بيطرى شبين الكوم.

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