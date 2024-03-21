محافظ الإسكندرية: بدء رفع جميع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية

بدأت الشركة المشرفة على أعمال النظافة بمحافظة الإسكندرية؛ في تنفيذ إجراءات رفع جميع تراكمات القمامة داخل حرم السكك الحديدية؛ تزامنا مع إيقاف قطار أبو قير؛ وتمهيدا لتنفيذ مشروع المترو بالإسكندرية.



وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، مساء اليوم/الخميس/، فإنه في إطار تكليفات محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ بمتابعة تدابير إيقاف قطار أبوقير وتنفيذ مشروع المترو وبعد رصد أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة داخل حرم السكك الحديدية؛ تابع خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، أعمال رفع تراكمات القمامة بنطاق دائرة المنتزه ثان، بحضور مسؤولي شركة نهضة مصر.



ومن جانبه قال جمعة؛ إن أعمال الرفع مستمرة لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.



وكان محافظ القاهرة قد شدد على رؤساء أحياء المنتزه أول وثان، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية.