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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 11.. جنود حسن الصباح يهزمون جيش السلطان

صدى البلد

شهدت الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، وقوع معارك حامية بين قوات جنود حسن الصباح وجيش السلطان. 

 

وتمكن جنود حسن الصباح بمعاونة خارجية من هزيمة جيش السلطان وقتل قائدهم بعد معركة الليل القوية التي بدأت بإطلاق السهام النارية على جيش المقدمة. 

 

ووقف حسن الصباح على قمة القلعة يشاهد انتصار رجاله بعد حصار طويل. 

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الحشاشين الحلقة 10.. حصار قلعة آلموت وخطة حسن الصباح لإنقاذ رجاله وأسرته

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الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يقتل مضحك السلطان والخطر يقترب من آلموت

أبطال مسلسل الحشاشين 

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

 

قصة مسلسل الحشاشين 

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين أحمد عبد الوهاب سارة الشامي عبدالرحيم كمال مسلسل الحشاشين

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