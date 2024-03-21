إعلام عبري: سارة نتنياهو غاضبة من الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم

اشتكت سارة نتنياهو زوجة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، من أن الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم من قطاع غزة خلال الهدنة في أواخر نوفمبر لم يشكروها وزوجها.

وبحسب تقرير للقناة ال12 العبرية قالت زوجة نتنياهو "هل رأيت كم عدد الرهائن الذين عادوا؟ لم يقولوا لنا شكرًا حتى".

ونفى مكتب نتنياهو بشدة أن تكون زوجته قد أصدرت هذه التعليقات، قائلا إن التقرير “يحتوي على أكاذيب وافتراءات بعيدة المنال”.

وانتقد أحد الرهائن المفرج عنهم ويدعى ليام أور، سارة نتنياهو بسبب التقرير وكتب على حسابه على موقع إنستجرام: "آسف لقد تم اختطافي".