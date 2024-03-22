محمد عبدالمنعم يقترب من الرحيل عن الأهلي | تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن رحيل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسألة وقت بالرغم من انتهاء عقده بعد موسم ونصف.

وتابع هشام خلال قناته على "يوتيوب": "هناك رغبة من الأهلي لتجديد وتعديل عقد عبدالمنعم، وكان هناك جلسة قبل السفر إلى السعودية لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، ولم يتم الاتفاق".

وأضاف أمير هشام: "محمد عبدالمنعم أبلغ النادي برغبته في الرحيل إلى الاحتراف الأوروبي، والأهلي لديه ترحيب حتى في حالة تجديد عقده، ولكنه ينتظر وصول عرض مميز في الصيف من أجل رحيله".

وقال: "هناك اهتمام باللاعب من جانب أندية الدوري الألماني والدوري الإسباني، من أجل انتقاله في الصيف المقبل".

واختتم: "الحديث حول حذف اللاعب صفة لاعب في النادي الأهلي غير صحيحة، لأنه لم يضعها على حسابه في انستجرام من الأساس".