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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أمان لك.. شركة أبل تطلق تحديث جديد لهواتف آيفون

آمان ليك .. شركة
آمان ليك .. شركة آبل تطلق تحديث جديد لهواتف آيفون

كعادتها تحرص شركة أبل على القيام ببعض التحديثات لأجهزتها المختلفة من وقت لآخر، وأعلنت مؤخرا عن البدء بإطلاق تحديث iOS 17.4.1 لهواتف آيفون.

ويأتي ذلك التحديث بعد حوالي أسبوعين من القيام بإطلاق تحديث iOS 17.4 الذي وفرته الشركة، بعد أن أدخلت الكثير من التعديلات  في محاولة للتوافق مع قانون الأسواق الرقمية بدول الاتحاد الأوروبي.

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وفقا لموقع “  cnet ”لم تذكر شركة  آبل آية تفاصيل جديدة، بل في المقابل اكتفت بالإشارة  والاعلان أن التحديث الجديد سيتضمن بعض الإصلاحات الأمنية المهمة، بجانب إصلاح بعض المشكلات.

ويمكن القيام بتحميل تحديث iOS 17.4.1 الجديد على أجهزة آيفون من خلال الذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم القيام بالضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”،و اختيار القيام بتحميل وتثبيت Download and Install”.

وأما عن هواتف آيفون والتي ما زالت تعمل بنظام iOS 16، فيمكن للمستخدمين تحميل تحديث iOS 16.7.7 بالطريقة نفسها ومن المنتظر أيضا أن تقوم الشركة باختبار تحديث iOS 17.5 لهواتف آيفون قريبا ، على أن يكون التحديث الفرعي الأخير وذلك لنظام iOS 17  وذلك قبل إطلاق نظام iOS 18.

شركة ابل تحديث iOS 17 4 1 تحديث iOS قانون الأسواق الرقمية أجهزة آيفون

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