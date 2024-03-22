مصنعة آيفون متهمة بالاحتكار.. الولايات المتحدة تقاضي شركة آبل

رفعت وزارة العدل الأمريكية إلى جانب 15 ولاية بـ الولايات المتحدة، أمس الخميس، دعوى قضائية ضد شركة آبل Apple، متهمة إياها بالاحتكار غير المشروع على أسواق الهواتف الذكية.

وتزعم الدعوي التي أقامتها وزارة العدل أن آبل استخدمت الطلب القوي على هاتفها آيفون ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها، والإضرار بالمنافسين الأصغر.

الولايات المتحدة تقاضي شركة آبل

تتهم دعوي الولايات المتحدة شركة آبل بالاحتكار غير المشروع للهواتف الذكية عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب حق الوصول الضروري عنهم.

وتقول وزارة العدل الأمريكية، إلى جانب محامي الولاية والمنطقة الـ 16 التي رفعت الدعوى: "تمارس شركة آبل قوتها الاحتكارية لجني المزيد من الأموال من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار، من بين آخرين".

ويغطي أيضا الحد من وظائف الساعات الذكية التابعة لجهات خارجية على أجهزة آيفون الخاصة بـ آبل، ويجعل من الصعب على مستخدمي Apple Watch استخدام هاتف آخر غير آيفون.

وبالإضافة إلى ذلك، منع مطوري الطرف الثالث من إنشاء محافظ رقمية منافسة بوظيفة النقر للدفع لنظام iOS، ومن المفارقات أن شركة آبل اضطرت مؤخرا إلى السماح بوظائف المحفظة الرقمية التابعة لجهات خارجية على أجهزة آيفون في الاتحاد الأوروبي من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي تم تطبيقه حديثا.

وتزعم الدعوى القضائية أن ممارسات شركة آبل المناهضة للمنافسة تمتد إلى ما هو أبعد من هواتف آيفون وساعتها الذكية Apple Watch، مستشهدة بإعلانات آبل ومتصفحها وتطبيق FaceTime وعروض الأخبار.

وخلال تعاملات يوم أمس الخميس، بعد توجيه اتهاما للشركة بتقويض المنافسة وارتكاب ممارسات احتكارية من قبل الحكومة الأمريكية، تراجع سهم شركة آبل في عمليات التداول بأكثر من 4%، حيث سجل أكبر خسارة في 7 أشهر، وتشير التقارير إلى أن إيرادات آبل من قطاع الخدمات والبالغة 85 مليار دولار سنويا معرضة للخطر، إلى جانب ذلك، يمكن أن تجبر الدعوى القضائية شركة آبل على إجراء تغييرات في بعض أعمالها الأكثر قيمة.