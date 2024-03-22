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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعدات إنسانية.. الأردن تنفذ 6 إنزالات جوية على شمال غزة

ارشيفي
ارشيفي

نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الجمعة، 6 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدد من المواقع شمال قطاع غزة.


وشاركت طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني في عملية الإنزال ، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.

وبحسب البيان الصادر عن القوات المسلحة الأردنية؛ فتأتي المشاركة الدولية في عملية الإنزال في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لحشد دعم المزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف معيشية صعبة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك.

واكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 55 إنزالاً جوياً أردنياً، و82 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
 

القوات المسلحة الأردن سلاح الجو الملكي الأردني

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