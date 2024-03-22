بعد ارتفاع الدولار.. أسعار النفط تتراجع عالمياً

تراجعت أسعار النفط عالمياً ، اليوم الجمعة ، في ظل احتمال التوصل قريبا لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وهو ما قد يؤدي لتخفيف التوتر الجيوسياسي بالشرق الأوسط، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع الدولار وانخفاض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة أيضا إلى ضغوط على الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 85.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 80.55 دولار للبرميل.

وتتجه عقود الخامين لإنهاء الأسبوع على استقرار أو بانخفاض طفيف بعد ارتفاعها أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.