سيدات الطائرة يقلبن الطاولة على كينيا ويتأهلن لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة في مدينة أكرا الغانية حتى 23 مارس الجاري.

ونجح المنتخب في التأهل للدور النهائي بعد الفوز على كينيا في نصف النهائي بنتيجة 3/2 في مباراة مثيرة شهدت تقدم كينيا بنتيجة 2/0 قبل أن يعود الفراعنة ويتمكن من الفوز والتأهل بنتيجة 2/3.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/23

25/19

17/25

24/26

13/15

وينتظر منتخب السيدات في الدور النهائي، الفائز من لقاء تونس وغانا الذي يقام بعد قليل في نصف النهائي الآخر.

وتأهل منتخب السيدات لنصف النهائي بعد الفوز على نيجيريا في لقاء ربع النهائي بنتيجة 3/0، فيما تأهل كينيا على حساب جامبيا بالنتيجة ذاتها.



وتضم قائمة منتخب السيدات: دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقي مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد.



ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.