مبادرة جديدة.. الرياضة بالقليوبية تكرم حفظة القرآن الكريم بمراكز الشباب

تطلق مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، مبادرة "كان خُلقُه القرآنَ ﷺ " والتى تأتى ضمن سباق الأنشطة والبرامج الرمضانية المتنوعة التى تقدمها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية للنشء والشباب خلال شهر رمضان داخل مراكز شباب المحافظة ، تهدف المبادرة إلى تكريم حفظة القرآن الكريم داخل مراكز شباب القليوبية بعدد 205 مركز شباب ويبدأ تنفيذ المبادرة خلال العشر أيام الاواخر بشهر رمضان الكريم.



وفى هذا الصدد، أفاد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، بأن مبادرة "كان خُلقُه القرآنَ ﷺ " يتم تنفيذها بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم وحث النشء على حفظ وفهم وتدبر معانى القران الكريم إيمانا وانطلاقا بضرورة التأسي بأخلاق النبي الكريم رسول الإنسانية والذى كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن الكريم ضاربا أعظم النماذج التى يحتذى بها فى الأخلاق والمعاملات ، وتأتى المبادرة تأكيدا على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بتكثيف البرامج والأنشطة لتفعيل وتعظيم دور مراكز الشباب فى بناء الشخصية المصرية وإعادة تشكيل الوعى لدى النشئ والشباب بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة المصرية نحو المستقبل .



وأضاف الصبروط ، بأن مبادرة كان خُلقُه القرآنَ ﷺ تأتى ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات الشبابية والمجتمعية والدينية التى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الآونة الأخيرة ومنها مبادرة تجلى مولد الهادى احتفالا بالمولد النبوى الشريف ، ومبادرة سدرة المنتهى احتفالا بذكري الاسراء والمعراج ، مبادرة الأقصي بين الماضى والحاضر احتفالا بذكرى النصف من شهر شعبان وتحويل القبلة، مبادرة أمى تاجى احتفالا بعيد الأم واخيرا مبادرة كان خُلقُه القرآنَ ﷺ لتكريم حفظة القرآن الكريم داخل مراكز الشباب، والعديد من المبادرات المجتمعية التى تم تنفيذها فى الفترات السابقة وحققت نجاحا ومردودا إيجابيا بين النشئ والشباب .

وأشار الصبروط إلى أن المبادرة تستهدف مشاركة واستفادة عشرات الآلاف من النشئ والشباب على مستوى 205 مركز شباب بالمحافظة خلال العشر أيام الاواخر من شهر رمضان الكريم.



يذكر أن المبادرات المجتمعية والشبابية التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، تأتى بهدف توسيع قاعدة الممارسة وزيادة عدد المترددين على الهيئات الشبابية والرياضية وتستهدف الاستمرارية فى التنفيذ لتعظيم الاستفادة حيث يتم تكرار وتعميم تلك المبادرات بشكل دورى بالإضافة للتأكيد على أن مراكز الشباب لايقتصر دورها على الرئاسة فقط بل يمتد ويتنوع لكافة المجالات الثقافية والاجتماعية والدينية وكافة المحاور الخاصة ببناء وتشكيل الوعى والشخصية المتكاملة لدى النشئ والشباب ،وتأتى تلك الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.