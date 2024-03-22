للعام الخامس.. انعقاد لجنة تحكيم منح دعم مشروعات التخرج لطلاب الهندسة

أقامت نقابة المهندسين بالإسكندرية لجنة التحكيم الخاصة بمنح دعم مشروعات التخرج الهندسية للعام الجامعي 2023/ 2024 بحضور الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة والدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة ورئيس لجنة إدارة المنحة.

يذكر أن المشروع يقام بالتعاون بين لجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر ولجنة التدريب والعلوم الهندسية برئاسة المهندس محمد السعدي.

وبحضور اعضاء لجنة إدارة المنحة المهندس محمود طنطاوي المشرف علي برنامج مشروعي بدايتي وممثل اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمهندس سامح حسن والمهندسة امينة حسن ممثلين عن جمعية تنافس، وبحضور اعضاء مجلس النقابة المهندس احمد محمود والمهندس محمد قبيصي والمهندس محمد سعيد .

وشارك في لجان التحكيم 48 مشروع تخرج من كليات الهندسة علي مستوي الاسكندرية وتم عقد لجنة التحكيم علي مدار ثلاثة ايام وذلك لتقييم المشاريع واختيار المشاريع المستحقة للدعم.



ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين نقابة المهندسين بالإسكندرية واكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية ضمن مشروع بدايتي التابع للأكاديمية بالتعاون مع جمعية " تنافس " وذلك لتوفير الدعم الفني والمالي لمشروعات تخرج السنوات النهائية بكليات الهندسة.

وتضمنت لجنة التحكيم عدداً من اعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة حيث شارك بلجان التحكيم كلا من: الدكتور وائل المغلاني الاستاذ بكلية الهندسة جامعة اسكندرية ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور عمرو المصري عميد كلية هندسة جامعة مصر المعلوماتية والدكتور محمد عبد الرحمن الاستاذ بكلية الهندسة جامعة فاروس ومستشار العميد للدراسات العليا والدكتور حسام الدين مصطفي الدكتور بقسم هندسة الاتصالات بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية والدكتور محمد صلاح الدكتور بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية والدكتور مصطفي الحضري الاستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية .