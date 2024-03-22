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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. أمير كرارة يخطف أحمد رزق

صدى البلد

بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل بيت الرفاعي يقيام الدكتور ياسين الذي يجسد شخصية الفنان أمير كرارة فى الانتقام ممن قتل والده الحاج محمود الرفاعي الذي جسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، ومن تسبب في وفاة والدته التي جسدت شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي.

خطط دكتور ياسين في الحلقة 12 من مسلسل بيت الرفاعي لخطف فاروق ابن عمه الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق وبالفعل ساعده في ذلك المعلم سعيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، وبالفعل قطعوا عليه الطريق وهو في سيارته وتم خطفه.

بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد “فلاش باك” لإظهار “عبد الحميد” سيد رجب، برفقة شقيقه “محمود” أحمد فؤاد سليم، قبل وفاته مباشرة ويخبره انه ينوي بيع كل أملاكه لـ “فاروق” احمد رزق، ابن شقيقهما، وهو ما اثار غضب “عبد الحميد" بشدة، معربًا عن اعتراضه على هذا القرار، ولكن اخبره ”محمود" انه سيجمع جميع ابناء العائلة اليوم لاخبارهم بقراره.

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واستغل “عبد الحميد” غضب أبناء محمود الرفاعي منه بعد قراره بالتنازل عن أملاكه لفاروق، ليذهب إلى المطبخ ويظهر أنه كان يبيت النية باتفاقه مع الخادمة لقتل شقيقه، ويخبرها أن هناك نصف دقيقة امامها لارتكاب الجريمة بعد انشغال ابنه عنه، واثناء تشابك الحاج محمود الرفاعي مع ابنه ياسين كلاميًا يتعرض لأزمة صحية ويذهب ياسين لإحضار كوب ماء له، لتدخل الخادمة وتطعنه عدة طعنات بالسكين، لتكشف لنا لغز مقتل محمود الرفاعي بعد مرور 10 حلقات.

بدأت الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي بخروج "داليا - دنيا المصري من المستشفى عقب شفائها من إصابتها بطلق نارى "خرطوش" عقب عقد قرانها على "فاروق - أحمد رزق ونقلها لغرفة العمليات فى المستشفى.

طلبت داليا من ـ فاروق الهروب خارج البلاد، كما قامت "ليلى - صفاء الطوخي وجمالات - رحاب الجمل" بزيارة نجل الأولى وشقيق الثانية "يحيى - تامر نبيل فى محبسه.

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9، بذهاب ياسين لأخذ شقيقته من عملها صدفة وأنقذها من يد شاب حاول أن يتعدى عليها، ولكن ياسين خلصها من يده.

حاول ياسين أن يتصرف في أموال من أجل مساعدة والدته وإخوته فتوصل لحل ألا وهو أخذ جنيهات ذهب كان يضعها في حصالة حبيبة ابنته فتواصل مع طليقته لتجلب له الجنيهات.

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

أحمد فؤاد سليم أحمد رزق أحمد فؤاد الفنان أحمد رزق الفنان امير كرارة

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