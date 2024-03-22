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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نأسف لغيابه عن كأس عاصمة مصر.. مدرب كرواتيا: صلاح من أفضل لاعبي العالم

قال زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، إن مواجهة تونس مساء غد السبت، لحساب نصف نهائي بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة الودية في مصر، ستكون "حماسية إلى حد كبير".

وأضاف داليتش، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "لعبنا امام المنتخب التونسي من قبل، وعلينا أن نستفيد من هذه البطولة، خاصة أن الظروف التي نتدرب فيها هنا رائعة.. نتوقع حضورا جماهيريا كثيفا، ما يعطي مذاقا لكرة القدم".

وتابع: "منتخب تونس غير المدير الفني، وهم يمتلكون لاعبين شباب، لديهم حماس كبير لخوض اللقاء، لذا ستكون مواجهة حماسية.. ونسعى لتقديم مباراة جيدة أمام تونس".

وحول غياب محمد صلاح، نجم منتخب مصر، عن البطولة الودية التي تضم نيوزيلندا أيضا، قال: "صلاح من أفضل لاعبي العالم منذ عدة سنوات.. نأسف لعدم مشاركته في هذه البطولة، لكن ربما لديه بعض الأولويات مع فريقه (ليفربول)".

واختتم: "أشكر الاتحاد المصري على التنظيم.. نحن سعداء بالتواجد في القاهرة، بعد اعتذار أبوظبي (عن استضافة البطولة)". 

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