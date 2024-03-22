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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا

إمام عاشور
إمام عاشور

تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة قوية في كتفه عقب تدخل مدافع منتخب نيوزيلندا معه داخل منطقة الجزاء ليسقط على كتفه ويطلب التغيير.

وعقب سقوط إمام عاشور طلب التغيير مشيرا إلى كتفه، ليتدخل الجهاز الطبي ويقرر تغيير إمام عاشور ويدخل بدلا منه حمدي فتحي.

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تشكيل منتخب مصر 

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة  حسام حسن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب نيوزيلندا في المباراة المقرر انطلاقها في العاشرة مساء اليوم ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية وجاء كالتالي :

محمد أبو جبل 
رامي ربيعه 
محمد عبد المنعم 
محمد هاني 
محمد حمدي
مروان عطية
إمام عاشور
محمد مجدي أفشة
عمر مرموش 
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد

 الاحتياطي 

أحمد رمضان بيكهام 
اكرم توفيق 
حمدي فتحي 
احمد حجازي 
محمد شريف 
محمد شكري 
مصطفي شلبي 
أحمد عاطف 
مصطفي فتحي 
أحمد نبيل كوكا  
المهدي سليمان 
محمد الشامي

 

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