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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسن الخاتمة .. وفاة عامل مسجد بأسوان أثناء توزيع التمر على الصائمين بالطريق

أحمد محمد عبده مؤذن
أحمد محمد عبده مؤذن بمسجد الحسن والحسين

لفظ عامل مسجد بمحافظة أسوان، أنفاسه الأخيرة ولقى ربه وهو قائم يوزع تمر الإفطار على الصائمين فى الطرقات وقت المغرب، بعد تعرضه لحادث مفاجئ.

أكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، فى تصريحات خاصة، أن الواقعة كانت بنطاق قرية دابود، عندما شارك أحد العاملين فى الأوقاف وهو أحمد محمد عبده، مؤذن بمسجد الحسن والحسين بإدارة أوقاف كلابشة، فى أعمال الخير والتسابق على إفطار الصائمين المارين بالطرق وقت الإفطار من خلال توزيع البلح عليهم.

 

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حسن الخاتمة

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، أن المؤذن أثناء توزيعه للتمر على الصائمين وقت الإفطار صدمه موتوسيكل مسرع فسقط على الأرض ومات شهيداً وقت الإفطار، وهو يشارك فى عمل الخير وإفطار الصائمين.

وقال الشيخ حنفى محمود، إنه يحتسب عامل المسجد عند الله شهيداً ومن أهل الصلاح والبر الذين أحسن الله خاتمتهم بوفاته أثناء مشاركته فى عمل الخير وإفطار الصائمين، سائلاً الله أن يجعل إفطاره فى الجنة مع الأنبياء والشهداء والصديقين.

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