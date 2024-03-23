عصام صاصا: أنا موجود بالشارع أكتر من ويجز.. وأرقامي عدت الهضبة ونمبر وان

كشف مطرب المهرجانات عصام صاصا أرباحه الحقيقية من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وسر تفوقه على الهضبة عمرو دياب، موضحًا سبب نجاح محمد رمضان، قائلا: “ لما أرقامي على اليوتيوب والمنصات عدت عمرو دياب ومحمد رمضان متغرتش ولكن انبسطت”.

وأضاف خلال ضيافته في برنامج أسرار الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة قناة النهار: “عمري في حياتي ما حسيت ولا أعرف أنا ناجح قد إيه، مدير أعمالي معاذ اللي قالي إن أرقامي عدت عمرو دياب ومحمد رمضان، ودخلت شفت الفيديو، الموضوع كان عادي.. و بكسب من الفيديوهات على اليوتيوب، اللي بيقولك مش بيكسب يبقى بيضحك عليكي، أنا بكسب، ولكن مش اللي في خيال الناس”.

وتابع: “الناس فاكرة إني بكسب مليارات مفيش الكلام ده.. أنا عمر ما سألت أغنية ليا جايبه كام، أنا متعاون مع شركة تبع اليوتيوب حافظة حقوقي.. واتشرف أعمل دويتو مع محمد رمضان هو أكيد تعب في حياته بجد علشان كدة في اللي هوفيه ده.. أنا لو مكانه أو أي حد هيبقى مكانه هيبقى كدة”.

كما تطرق عصام صاصا، للحديث عن أكثر جماهيريًا هو أو ويجز، قائلًا: “أنا ممكن أكون موجود في الشارع أكترمن ويجز، لأن ممكن يكون بيعمل أغنية كل شهرين أو البوم.. لكن أنا ممكن في الشهر أعمل 10 أغان، وبحبله أغنية البخت”.