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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مسلمة ومن أصل مصري.. أول تعليق من السائحة المكسيكية بعد تحرش سائق أوبر | خاص

سائحة مكسيكية
سائحة مكسيكية

لمس رجليها وتحرش بيها..وصلت الفتاة المكسيكية ذات الأصول المصرية، نادية، إلى مدينة الإسكندرية لقضاء عطلة قصيرة والاستمتاع بأجواء المدينة الساحلية الخلابة وسط الشوارع والمعالم التاريخية، لتتفاجأ بسائق لشركة توصيل يتحرش بها اثناء عودتها من مسجد المرسي أبو العباس بمنطقة سيدي بشر عائدة إلى محل إقامتها.

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وفي حديثها الخاص إلى موقع صدى البلد،  قالت الفتاة "نادية" البالغة من العمر 21 عاما،  في وصف الحادث "عشت تجربة قاسية جدا في مصر وأتمنى ألا يحدث مع أي فتاة ما حدث معي"

وأضافت نادية لموقع صدى البلد "ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية لأب مصري مسلم، ولدي الجنسية المكسيكية كما اعتنق الدين الإسلامي الحمد لله". 

واضافت " كنت في رحلة الى مصر التي اعشقها واحب معالمها وفي طريق عودتي من المسجد، طلبت سيارة اجرة تابعة لتطبيق "أوبر" وأثناء الرحلة التي كنت اوثقها منذ بدايتها اأول اليوم، تفاجأت بالسائق المدعو إبراهيم، يسالني عدة أسئلة مثل هل أنت مصرية؟ هل أنت مسلمة ؟ فأخبرته أنا مسلمة والحمد لله لكني مكسيكية، ليتحول الامر إلى أسئلة وايحاءات جنسية"
 

أول تعليق من الفتاة المكسيكية 

وروت نادية تفاصيل ما حدث معها أنها كانت تلبس الحجاب والعباية نظرًا لأنها كانت في المسجد لكن هذا لم يحميها من التحرش.

لم تخبره الفتاة بحقيقة الأمر، وقالت إنها متزوجة وزوجها ينتظرها في المنزل لتعطيه دلالة بأنها ليست وحدها، ليبدأ في سؤالها عن جنسية زوجها، وما إذا كانت حامل أم لا، لينتهي به الأمر بسؤالها عن عذريتها، وعن مدى استطاعة زوجها على أداء العلاقة الزوجية.

حاولت السائحة المكسيكية أن تتجنب تلك المحادثة وإنهائها باستمرا، ليفاجئها السائق بلمس ساقيها، وإعادة الأمر مرة أخرى حتى عندما حاولت إيقافه، ليطلب منها في النهاية أنه يريد إقامة علاقة جنسية معها، فعلقت الفتاة على ذلك قائلة: أردت أن أقفز من السيارة ولكننا كنا على طريق سريع.

في النهاية، اتصلت الفتاة بأحد أصدقائها واخبرته ليمثل أنه زوجها، وحاولت إخافة السائق بإعطائه الهاتف ليحادثه، فبدأ السائق في التلعثم، وبدى عليه التوتر، وظل يردد في أكاذيب للتضليل على ما قاله منذ قليل.

أضافت الفتاة "في نهاية الأمر ذهبت إلى قسم الشرطة لأتقدم ببلاغ عن الواقعة لكنهم لم يساعدوني في الأمر حيث أنهم اخبروني أن الكاميرات لم تكن تعمل أثناء رحلتي من المسجد لذلك لم يتمكنوا من التحقق من أرقام اللوحات المعدنية للسيارة.

وانتشر مقطع فيديو لحادث تحرش سائق أوبر بسائحة مكسيكية مصرية على نطاق واسع بمنصة x أو تويتر سابقا، وأثار غضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة الشركة على إهمالها الشديد في توظيف السائقين، والقبض على الرجل الظاهر في الفيديو.

@sandytac0 Just a normal day 🎀✨ #uber #uberhorrorstories #solotravel #solotraveler #solotravelwoman ♬ original sound - 🎀Kofta Taco🎀

بيان الداخلية 

وأعلنت إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية انها تفحص الفيديو للتواصل مع الشاكية وتحديد هوية السائق المشكو في حقه.


و"نادية" سائحة مكسيكية من أصول مصرية وثقت بمقطع فيديو ما وصفته بتحرش السائق بها لافتة إلى أنها فكرت في القفز من السيارة على غرار حبيبة الشماع.

وكانت وفاة حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من سيارة بعد اعتقادها بتعرضها للاختطاف على يد سائق لشركة التوصيل الشهيرة "أوبر" في مصر.
 

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