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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

منى زكي وأحمد حلمي.. 10 صور رومانسية جمعت بينهما.. شاهد

منى زكي وأحمد حملي
منى زكي وأحمد حملي

تصدرت الفنانة منى زكي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إستضافتها في  بودكاستBigTime الي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة أم بي سي مصر.

كشفت منى زكي خلال حوارها مع عمرو أديب، عن حبها لأحمد حلمي ومدى تطور العلاقة بينهما.

وقالت منى زكي:" انا وأحمد حلمي بنبوس بعض يوميا، والعلاقات الزوجية بعد ٢٠ سنة رائعة وأحمد أحسن راجل في حياتي بعد والدي."

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يعتبر منى زكي وأحمد حلمي من أشهر ثنائي الوسط الفني، حيث كان يشارك كل منهما جمهوره بصور ولقطات كشفت عن رومانسيتهما.

من جانب آخر كانت منى زكي تخطف الأنظار بإطلالاتها المتنوعة والعصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما كانت تحرص على اختيار ما يتناسب معها.

من الناحية الجمالية، تعتمد منى زكي على تسريحات الشعر البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، وصيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة.

منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
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