غرفة صناعة الحبوب تشيد بدعم القيادة السياسية لرغيف الخبز ومحدودي الدخل

أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة باستمرار دعم رغيف الخبز وصرفه للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ورغم أيضا تحريك سعر السولار، وذلك في إطار حرص الرئيس على دعم الأسر خاصة الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل

وقال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار دعم الخبز على بطاقات التموين وصرف للمواطن بسعر 5 قروش رغم أن تكلفة انتاج الرغيف تتجاوز 1 جنيه في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وآخرها رفع سعر السولار الى 10 جنيهات للتر، الا ان وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين سوف تتحمل فارق تكلفة انتاج الخبز من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية بتوجيهات القيادة السياسية حتى يظل سعر الرغيف ثابت لصالح محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية ، حيث تنتج وزارة التموين اكثر من 250 مليون الى 270 مليون رغيف يوميا من خلال 30 الف مخبز بلدى منتشرين على مستوى محافظات الجمهورية ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين بمعدل 150 رغيف شهريا لكل فرد مقيد ببطاقة التموين .

وأضاف السلامونى، أن موازنة دعم الخبز ارتفعت من 51 مليار جنيه خلال العام الماضي إلى 91 مليار جنيه حاليا قابله للزيادة مره ثانية مع ارتفاع أسعار السولار ، كما توفر وزارة التموين السلع التموينية شهريا للمستفيدين من منظومة الدعم بقيمة 50 جنيه لكل فرد مقيد على البطاقات التموينية بإجمالي ما يقرب من 4 مليارات جنيه شهريا للمستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية ، بجانب التوسع في المشروع القومي للصوامع بهدف انشاء صوامع متطورة وفقا لأحدث التكنولوجيا لزيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع والتي ارتفعت من 1.2 مليون طن عام 2014 الى ما يقرب من 4 مليون طن في الصوامع بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تتجاوز مليون طن قمح الأمر الذى يحد من اهدار القمح الذى كان يحدث في الماضي نتيجة التخزين في الشون الترابية ،كما ان قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر أردب القمح المحلى الى 2000 جنيه سيساهم التشجيع على زيادة معدلات التوريد في الموسم المقبل خاصة وأن سعر طن القمح المحلى أعلى من القمح المستورد بحوالي 1000 جنيه حيث يبلغ سعر طن القمح المحلى بعد قرار الحكومة إلى 13 ألف و300 جنيه للطن وزن 1000 كيلو جرام قمح، وذلك بزيادة عن سعر طن القمح المستورد الذى يبلغ سعره حوالى من 12 ألف و300 جنيه إلى 12 ألف و500 جنيه لطن القمح المستورد .

وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن استمرار دعم رغيف الخبز وطرحه للمواطنين بسعر 5 قروش يأتي استكمالا ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا مثل زيادة الحد الأدنى للأجور الى 6 الاف جنيه وزيادة المعاشات بنسبه 15% وأيضا زيادة الدعم المخصص للأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة " لـ 41 مليار جنيه سنويا الأمر الذى يؤكد مدى حرص فخامة الرئيس على تخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية .