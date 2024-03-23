أعوذ بالله من الحاسدين.. تعليق مثير لـ إمام عاشور بعد إصابته

علق إمام عاشور ، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، على إصابته بالكتف أمس في مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا.

وكتب إمام عاشور عبر ستوري على انستجرام: “اعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين والحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين حسبي الله ونعم الوكيل الحمد لله على كل شيء”.

وتصدر إمام عاشور مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء مباره منتخب مصر و نيوزلندا التي أقيمت في ستاد مصر مساء أمس.

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة منتخب مصر و نيوزيلندا.

ونشر اتحاد الكرة بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعب منتخب مصر إمام عاشور عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف".