خلال جولة ميدانية .. محافظ كفر الشيخ يكلف برفع الإشغالات من الشوارع| صور

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عدداً من شوارع مدينة كفرالشيخ؛ لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، مكلفاً برفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع مدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء عبدالحليم فايد، مساعد مدير الأمن للأمن العام، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن الشارع حق للمواطن ولن يسمح بالتعدي عليه أو إعاقة حركة المرور، مشددًا على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، والالتزام بالانضباط في الشارع، وتسهيل حركة سير المواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلى السوق الحضري المطور بشارع صلاح سالم.

وكلف المحافظ، برفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولًا بأول، ورفع كفاءة الأرصفة، ومنع ظاهرة الانتظار الخاطئ للسيارات والتعدي على حرم الشارع العام من المحال التجارية، مضيفًا أن حملات إزالة الإشغالات مستمرة لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

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