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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: زيادة تعريفية سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي بنسبة 10% فقط

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية من خلال مرور رؤساء المراكز والمدن والاحياء علي المواقف العمومية ومحطات الوقود للتأكد من التزام السائقين بتطبيق  تعريفة الأجرة الجديدة والتزام أصحاب محطات الوقود بأسعار الوقود الجديدة دون زيادة  عقب قرار لجنة التسعير بزيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي.
وصرح " مختار " بأن الزيادة الجديدة للأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي تمت بنسبة  10 % فقط وهناك متابعة ورقابة مشددة علي جميع المواقف ومحطات الوقود والأسواق.


وكلف " المحافظ " رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالمرور والمتابعة المستمرة لكافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق والتعاون مع إدارات المرور والتموين ومباحث التموين .
ووجه " مختار " رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقي الشكاوي واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين من خلال إلغاء التصاريح والتراخيص الصادرة لهم .


وأوضح " المحافظ " بأنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية  للمرور علي المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.
 

وأكد " مختار " بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيراً إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .
والجدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و 75 قرشاً والبنزين بواقع 1 جنيه للتر الواحد  والغاز الطبيعي بواقع 1 جنيه للمتر المكعب لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالي :
( السولار       10 جنيه للتر ) .
( بنزين 95    13,50 جنيه للتر ) .
( بنزين 92   12,50 جنيه للتر ) .
( بنزين 80    11 جنيه للتر ) .
( الغاز الطبيعي 6.50 جنيه للمتر المكعب ) .

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أيمن مختار رؤساء الوحدات المحلية لجنة تسعير المواد البترولية ومباحث التموين محطات تموين السيارات محافظ الدقهلية محطات تموين

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