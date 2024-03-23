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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيقات تكشف لغز العثور على جثة بجوار محطة مترو حدائق المعادي بالقاهرة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة العثور على جثة بالقرب من محطة مترو حدائق المعادي.

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التحقيقات تكشف لغز العثور على جثة المعادي

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن الجثة خاصة بـ عامل خردة 22 عاما، عُثر على جثته أمام محطة مترو حدائق المعادي في القاهرة، وأن السبب وراء مقتله خلافات مادية مع آخر.

وصرحت النيابة العامة في القاهرة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثمان شخص بجوار محطة مترو حدائق المعادي وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان عامل خردة يرتدي كامل ملابسه بالغ من العمر 22 عاما وتم العثور على جثمانه به إصابات طعنية في الجسد وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وشرحت تحريات أجهزة مباحث القاهرة، أن المجني عليه نشبت بينه وبين عامل خلافات تطورت إلى مشاجرة نتج عنها مقتل المجني عليه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة بعد نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة وجرى مباشرة التحقيقات في القضية. 

القاهرة النيابة العامة تحقيقات النيابة العامة خلافات مادية مديرية أمن القاهرة محطة مترو حدائق المعادي

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