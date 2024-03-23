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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب بأسيوط

حملات رقابية على
حملات رقابية على مواقف السيارات والسرفيس بأسيوط

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على المواقف ومحطات الوقود لمنع استغلال المواطنين وضبط المخالفين وذلك بعد تعديل أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، على ضوء تحريك اسعار المواد البترولية الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول.


ووجه اللواء عصام سعد ، رؤساء المراكز والاحياء بالاشتراك مع المتابعة الميدانية والإدارات التموينية بالمراكز لمتابعة محطات الوقود والبالغ عددها 154 محطة وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومتابعة أي مشكلات وحل أي شكاوي تواجه المواطنين.

كما وجه بمتابعة انتظام سير العمل بكافة مواقف نقل الركاب والسرفيس والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ووضع ستيكر بقيمة التعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب على مستوى المحافظة.

وفى هذا الإطار قام رؤساء مراكز ديروط والقوصية وصدفا والبداري وساحل سليم والغنايم وحى شرق بالتنسيق مع ادارة المواقف بالمحافظة بالمرور الميداني على مواقف السيارات والسرفيس لمتابعة سير العمل والإطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وتعليق بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة وعدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة والتنبيه على عدم السماح بخروج أى سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين ،فضلاً عن متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

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السرفيس والتاكسي ..تعرف على تعريفة المواصلات الداخلية والخارجية في أسيوط


وأوضح محافظ أسيوط ، انه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة. 

كان محافظ أسيوط قد أصدر القرار رقم 659 لسنة2024 بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها المحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المخافظة وعضوية العقيد محمد عبد العزيز وكيل إدارة المرور ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ و ممدوح حماد موكيل وزارة التموين ويسري سند مدير ادارة المواقف بالمحافظة ومنار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وذلك لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة في ضوء الزيادة الجديدة في سعر السولار.

وانعقدت اللجنة عقب إقرار وتعديل الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية لوضع التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وبعضها مع استمرار انعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات، عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

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أسيوط أخبار أسيوط تحربك اسعار المواد البترولية حملات رقابية وتفتيشية أسعار البنزين

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