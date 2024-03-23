الأهلي يقترب من التعاقد مع صفقة الزمالك المنتظرة

كشف احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن اقتراب النادي الأهلي، من التعاقد مع إياد العسقلاني، لاعب الإسماعيلي السابق، والمحترف حاليا في رستوف الروسي، وذلك خلال الفترة المقبلة، لدعم صفوف المارد الأحمر.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مصدر.. الأهلي في مرحلة مفاوضات متقدمة مع إياد العسقلاني لاعب فريق روستوف الروسي"



على جانب اخر تفكر إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع اللاعب إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي السابق ونادي روستوف الروسي، الذي خرج للاحتراف في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويجيد إياد العسقلاني اللعب بالقدم اليسرى؛ إذ يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، وخاض 9 مباريات مع الإسماعيلي خلال الموسم الجاري، قبل انتقاله لروستوف الروسي، وتمكن من صناعة هدف وحيد.

وأعلن نادي روستوف الروسي، التعاقد مع إياد العسقلاني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الإسماعيلي، مقابل 900 ألف دولار.