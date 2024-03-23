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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الأسباب المُحتملة لآلام القدم في الأسفل والأعلى.. اعرف الفرق بينهما

الام القدم
الام القدم

يمكن أن يحدث ألم القدم في أعلى أو أسفل أو على جانبي قدميك.. كما يمكن أن يؤثر على الكعب، وأصابع القدم، والقوس، وفي أي مكان بينهما.

وهناك عدة طرق لعلاج آلام القدم، ولكن من المهم تحديد السبب الأساسي أولاً للعثور على الحل الصحيح. يمكن لطبيب الرعاية الأولية أو طبيب الأقدام (أخصائي القدم) أن يوصي بخطة علاجية ويساعدك على إيجاد طرق لتخفيف آلام القدم في المنزل.

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ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك فهناك أشياء كثيرة يمكن أن تسبب آلام القدم، بما في ذلك الإصابات وبعض الحالات الصحية ويمكن أن تحدث الأعراض في أي مكان على القدم.

ألم أسفل القدم
قد يتطور الألم في أسفل قدمك، بما في ذلك ألم القوس وألم مقدمة القدم، للأسباب التالية:

التهاب اللفافة الأخمصية (يسبب عادة آلام القوس والكعب).
ورم مورتون العصبي 
الأقدام المسطحة (الأقواس الساقطة)
الالتواء أو السلالات
الأورام 
الذرة و النسيج 
هشاشة العظام
التهاب كيسي 
الثآليل الأخمصية 

الام اسفل القدم
الام اسفل القدم

ألم أعلى القدم
أما إذا كان لديك ألم في الجزء العلوي من القدم، فإن الأسباب المحتملة تشمل:

الالتواء أو السلالات.
هشاشة العظام .
التهاب الأوتار .
النقرس .

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