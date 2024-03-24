وديا .. الزمالك يتعادل مع زد بهدفين لكل فريق

تعادل فريق الزمالك مع فريق زد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

بدأ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيف فاروق جعفر وزياد كمال ومهاب ياسر وناصر ماهر ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا.

ضغط لاعبو الزمالك على دفاع زد منذ الدقيقة الأولى في محاولة لتسجيل هدف التقدم مبكراً ، وفي الدقيقة السابعة سدد ناصر ماهر قويًا من خارج منطقة الجزاء، حولها حارس زد لركنية.

واصل فريق الزمالك محاولاته على مرمى علي لطفي الذي أنقذ مرماه من هدف أول للزمالك بعد التصدي لرأسية محمود علاء الذي حولها من ركنية.

وفي الدقيقة 30 نجح سامسون أكينيولا في تسجيل هدف التقدم للزمالك مستغلا تمريرة طويلة من ناصر ماهر سددها بيساره داخل شباك حارس زد.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل في حين سعى زد للتعديل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل يضم كل من، معاذ علاء الدين وأحمد رفاعي وعلي عبد المجيد و أحمد فتوح وعمر جابر و نبيل عماد دونجا و يوسف إبراهيم أوباما و عبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" و أحمد حمدي و ناصر منسي.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور وكثف محاولاته الهجومية، وفي الدقيقة 70 مرر عبد الله السعيد الكرة ليوسف أوباما الذي انفرد بمرمى زد وراوغ الحارس وسجل الهدف الثاني للزمالك.

وفي الدقيقتين 80 و81 سجل فريق زد هدفين متتاليين عن طريق محمد سمير و ديلسون كاموني، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق .