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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سمية الخشاب: شخصية غالية فى مسلسل بـ100 راجل لا تشبهني في شيء

سمية الخشاب
سمية الخشاب

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن ما يشبهها مع شخصية غالية أبو الدهب التى تقدمها فى مسلسل "بـ 100 راجل" والذى يعرض حاليا.

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وقالت سمية الخشاب لصدى البلد: شخصية غالية لا تشبهني فى شيى ولكن هناك بعض الصفات التى قد تجمع بيننا منها الجدعنة، وبعيدا عن هذا الأمر ليس هناك إنسان على وجه الأرض لم يتعرض إلى الظلم بشكل أو باخر.

وأضافت سمية الخشاب : غالية تعرضت لظلم كبير وعاشت حياة صعبة مع والدها وتحاول أن تنتقم ممن ظلم والدها.

وكشفت الفنانة سمية الخشاب عن ارتدائها الحجاب والنقاب ضمن أحداث مسلسلها "ب 100 راجل" والذى يتنافس به فى السباق الرمضانى الحالى.

وقالت سمية الخشاب لصدى البلد: ان شخصية غالية تمر بكثير من التطورات والتحولات فى الشخصية وهى من طبقة شعبية وترتدى الحجاب ولم أقلق من هذا الأمر.

وأضافت سمية : كما لم أقلق من ارتداء النقاب ضمن أحداث المسلسل حيث تستعين غالية أبو الدهب التى أقدم شخصيتها فى العمل به كنوع من التخفي.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.

الفنانة سمية الخشاب سمية الخشاب مسلسل بـ 100 راجل محمود عبدالمغني أفلام سمية الخشاب

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