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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صور جديدة من عقد قران ريم سامي

ريم سامى
ريم سامى

كشفت الفنانة ريم سامى عن صور جديدة من حفل عقد قرانها، الذى أقيم  بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب المقربين لها.

وظهر محمد سامى فى أحد الصور مع شقيقته ريم وهو يقف بجوارها أثناء عقد القران على رجل الأعمال محمد المغازى.

ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامى، احتفلت ريم سامى بخطوبتها قبل أشهر قليلة على رجل أعمال يدعى محمد المغازي، وحضر خطوبتها الفنان تامر حسنى واقامت حفلين لخطوبتها الأول اقتصر على العائلتين وعدد محدود من الاصدقاء المقربين، والثاني حضره جميع الاصدقاء والزملاء بالوسط الفني وأفراد العائلة.

شاركت ريم سامى شقيقها المخرج محمد سامى فى عدد من الاعمال الفنية لعل من أبرزها نسل الاغراب والاسطورة والبرنس.

تعرضت ريم سامى وشقيقها محمد سامى إلى عدد من الانتقادات بسبب  مشاركة شقيقته فى أعماله، ورد محمد سامى على الانتقادات التى تنتشر بسبب مشاركة شقيقته فى مسلسل البرنس، قائلا "إن ريم سامى دخلت عالم التمثيل دون علمى وفوجئت بها فى برومو مسلسل "للحب فرصة أخيرة" بطولة داليا البحيرى".

وأضاف سامى قائلا: تحدثت معها وقالت إننى دخلت التمثيل دون علمك حتى لا يقال إنك تحاول اقحام عائلتك مجال الفن وإنك تساندهم، وهو الأمر الذى لم يزعجنى مطلقا طالما لديها الموهبة. 

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