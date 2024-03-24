على يد الأنبا مكاريوس.. سيامة 4 كهنة جدد بإيبارشية المنيا.. صور

صلى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات بالمنيا القداس الإلهي، صباح أمس، في كنيسة الشهيد فيلوباتير مرقوريوس بمنطقة شلبي التابعة للإيبارشية وشاركه عدد كبير من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس إبراهيم موريس كاهنًا جديدًا باسم القس تكلا، والشماس جرجس ملاك كاهنًا جديدًا باسم القس حزقيال، والشماس مينا نصر كاهنًا جديدًا باسم القس طوبيا، والشماس إسحق سمير كاهنًا جديدًا باسم القس سوريال، للخدمة بكنائس الإيبارشية التي ليس لها كهنة.