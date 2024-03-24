الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة في السويس وانتظام حركة الملاحة بالموانئ

تعرضت محافظة السويس لسقوط أمطار خفيفة مع نشاط ملحوظ للرياح، وتوقعات بتجدد سقوط الأمطار اليوم ، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وحظيت المناطق والضواحي السكنية القريبة من المجرى الملاحي للقناة وخليج السويس بسقوط كميات أكبر من الأمطار مقارنة بضواحي الأربعين وفيصل، وكذلك المناطق السكنية غرب السويس والكائنة على الطرق الإقليمية بين السويس والقاهرة.

ساد طقس غائم بشكل نسبي اليوم، الأحد في محافظة السويس، مع نشاط ملحوظ للرياح، بينما انتظمت حركة السفر على الطرق الإقليمية بين السويس والمحافظات المجاورة.

وقال مصدر ملاحي إن حركة تداول البضائع بموانئ السويس لم تتأثر بموجة الطقس السيئ، أو نشاط الرياح حيث لم تتجاوز سرعتها بخليج السويس 15 عقدة بحرية، ما يسمح بمزاولة الأنشطة بشكل طبيعي على كافة العائمات ودخول وخروج السفن إلى أرصفة الموانئ.

ووجه محافظ السويس عبد المجيد صقر، إدارة الأزمات والطوارئ بالتنسيق مع الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسحب المياه من الشوارع، وإزالة آثار الأمطار ، والتأكد من تطهير شنايش تصريف مياه الأمطار بشكل دوري.

ودفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة بسيارات الكسح، والنافوري لسحب آثار مياه الأمطار خاصة بضواحي حي السويس.