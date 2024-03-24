بسمة بوسيل: طلاقي كان بمثابة «مصيبة».. وتامر حسني شخصية غالية عندي

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنها كانت تعاني الاكتئاب، وفي إحدى المرات التي كانت حزينة للغاية قررت الذهاب للاستوديو وهناك بكت بشدة، ثم فكرت مع نفسها حول عدم استغلالها لصوتها في الغناء، قائلة «من يومها قررت أن في أي وقت أشعر فيه بالحزن سأغني لأفرغ همي».

وأضافت «بسمة بوسيل»، خلال حوارها لبرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»، أن الانفصال بالنسبة لها كان أمرا صعبا للغاية، متابعة أنها والفنان تامر حسني يحبان بعضهما للغاية كأشخاص بعيدا عن مسألة كونهما زوجين.

وتابعت بسمة بوسيل، أن الفنان تامر حسني شخصية غالية عندها للغاية، مشيرة إلى التواصل المستمر فيما بينهما حتى الآن، فهو يتابع معها كل شئون حياتها، ويسأل عما تفعله، موضحة أن الطلاق كان بالنسبة لها بمثابة صدمة حادة «تروما»، أو بحسب قول المصريين «مصيبة».