أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام ليست العقبة المحتملة الوحيدة التي تواجه رؤية الرئيس جو بايدن المتعددة الجوانب للسلام في الشرق الأوسط بمجرد انتهاء حرب غزة.

وكذلك الحال بالنسبة للتعنت الإسرائيلي، واحتمال اندلاع تمرد طويل الأمد في غزة بعد الحرب، وزيادة التعاون التكنولوجي بين السعودية والصين.

تضغط إدارة بايدن من أجل التوصل إلى اتفاق شامل متعدد الجوانب في الشرق الأوسط، لن ينهي الحرب في غزة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المتوقع أن تضمن الصفقة إصلاح السلطة الفلسطينية التي تحكم غزة والضفة الغربية، ومساراً موثوقاً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، واعتراف السعودية بالدولة اليهودية.

لا تفتقر الخطة إلى الطموح، لكن احتمالات اجتماع جميع الأجزاء معًا تكاد تكون مستحيلة، وبالتأكيد في الوقت المتبقي حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، حتى لو وافقت المملكة العربية السعودية على هذا المفهوم، وإن كان ذلك بثمن باهظ.

وبافتراض أن السعر مناسب، فإن المملكة العربية السعودية مهتمة بإبرام صفقة أثناء وجود السيد بايدن في منصبه…المملكة ليست متأكدة من أن رئاسة دونالد ترامب الثانية ستلبي المطالب السعودية، ولا سيما إصرارها على اتفاقية دفاع ملزمة قانونًا مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من اهتمامه بالسعوديين خلال فترة رئاسته، فقد حوّل السيد ترامب اللحظة التي احتاجت فيها المملكة إلى المساعدة الأمريكية إلى فرصة تجارية.

ورداً على هجمات الحوثيين اليمنيين في عام 2019 على منشآت النفط السعودية، والتي أدت إلى توقف مؤقت بنسبة 50 ٪ من قدرة إنتاج النفط في المملكة، وصف السيد ترامب الحادث بأنه مشكلة سعودية وليست أمريكية، وعرض الانتقام نيابة عن السعوديين… إذا كانوا على استعداد لدفع الفاتورة.

المملكة العربية السعودية ليست اللاعب الوحيد الذي يحدد ثمن صفقة الشرق الأوسط.

أشارت الولايات المتحدة إلى أنه سيتعين على المملكة العربية السعودية تقليص تعاونها التكنولوجي مع الصين مقابل اتفاقية دفاعية..

وعلى النقيض من الإشارات السعودية الغامضة إلى حل المشكلة الفلسطينية قبل الحرب، يصر المسؤولون الآن على مسار "ذو مصداقية ولا رجعة فيه" لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

ومع ذلك، تشير حادثة وقعت في وقت سابق إلى أن تغيير المواقف السعودية تجاه إسرائيل واليهود قد لا يحدث بين عشية وضحاها.

قام وفد من اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) بتقليص زيارته للمملكة بعد أن طُلب من رئيس المجموعة، الحاخام أبراهام كوبر، إزالة القلنسوة اليهودية، خلال جولة في موقع تراثي، على الرغم من إبراز المملكة العربية السعودية لنفسها على أنها منارة للإسلام المتسامح والمعتدل.

وقالت السفارة السعودية في واشنطن إن “هذا الحادث المؤسف كان نتيجة سوء فهم للبروتوكولات الداخلية”.. . ولم تذكر السفارة ما هي تلك البروتوكولات.

وسلطت الإمارات العربية المتحدة الضوء مؤخرًا على حساسية العلاقات مع إسرائيل عندما قامت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة وشركة النفط والغاز العملاقة متعددة الجنسيات (بي بي)، بتعليق عرض بقيمة 2 مليار دولار لشراء حصة كبيرة في شركة نيوميد للطاقة الإسرائيلية.

وأقامت الإمارات علاقات مع إسرائيل في عام 2020 وأصرت على أنها ستحافظ على العلاقة على الرغم من انتقاداتها لسلوك إسرائيل الحربي.

من المؤكد أن إسرائيل ليست أقل احتياجاً إلى تغيير جذري في المواقف تجاه الفلسطينيين حتى يصبح المسار إلى الدولة الفلسطينية ذا مصداقية ولا رجعة فيه.. . وهذا أيضًا لن يحدث بين عشية وضحاها، وقد لا يحدث قبل أن يذهب الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن معارضة الدولة الفلسطينية، وخاصة تلك غير المنزوعة السلاح، تمتد إلى ما هو أبعد من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف القومي المتطرف والمحافظين المتشددين.

ورغم تسليط الضوء ضمناً على ضرورة التوصل إلى حل سياسي، فإن التقييم السنوي للتهديدات الذي أصدرته الاستخبارات الأمريكية، هذا الأسبوع أشار ضمناً أيضاً إلى أن حماس سوف تظل لاعباً لا بد من أخذه بعين الاعتبار في أي عملية سلام.

في الواقع، يشير التقييم إلى أن إسرائيل لن تحقق هدفين من أهدافها الحربية الثلاثة: تدمير حماس وضمان ألا تكون غزة بمثابة نقطة انطلاق للمقاومة الفلسطينية المسلحة.

وعلى نحو مماثل، فإن هدف إسرائيل الثالث، والذي يتلخص في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، من المرجح أن يكون نتيجة للمفاوضات وليس العمل العسكري.

وتوقع التقييم أنه "من المحتمل أن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة متواصلة من حماس لسنوات قادمة، وسيكافح الجيش لتحييد البنية التحتية تحت الأرض لحماس، والتي تسمح للمقاومة بالاختباء واستعادة قوتهم ومفاجأة القوات الإسرائيلية.

وإذا كان هذا صحيحاً، فمن المرجح أن يؤدي استمرار المقاومة الفلسطينية إلى زيادة حدة المعارضة الإسرائيلية لإنشاء دولة فلسطينية.

واعترافاً باحتمال بقاء حماس لاعباً، أصرت السلطة الفلسطينية على أن الجماعة لابد أن تكون جزءاً من التيار السياسي الفلسطيني، حتى ولو لم تكن ممثلة في الحكومة الانتقالية في مرحلة ما بعد الحرب.