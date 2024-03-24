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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: دور مصر تاريخي ومحوري في القضية الفلسطينية

النائبة حنان عبده
النائبة حنان عبده عمار

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مشيرة إلى أن زيارة جوتيريش لمصر للمرة الثانية وزيارته للعريش لتفقد الأوضاع في معبر رفح تعتبر رسالة للعالم توضح الموقف المصري بصدق، وتكشف مدى تعنت الجانب الإسرائيلي في إدخال المساعدات لقطاع غزة وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر بقيادتها وشعبها ستظل دائما داعمة للقضية الفلسطينية، مشيدة بالدور المصري التاريخي والمحوري لوقف نزيف دماء المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين، وضمان حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في الحياة بسلام داخل حدود دولتهم وفقًا لاتفاقية عام 1967.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن تكرار زيارات أنطونيو جوتيريش منذ السابع من أكتوبر الماضي يعكس أهمية مصر في منطقة الشرق الأوسط، ودورها الريادي والمحوري، كما يوضح حرص مصر الدائم والمستمر على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل وسط صمت دولي مستمر.

وطالبت النائبة، المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية أرواح الأبرياء الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

مجلس النواب حنان عبده عمار لجنة العلاقات الخارجية العلاقات الخارجية انطونيو جوتيريش الشعب الفلسطيني

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