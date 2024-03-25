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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| هطول أمطار غزيرة على 7 محافظات في الممكلة العربية السعودية

السعودية
السعودية

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، بهطول أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية والتي شملت 7 محافظات.

وقالت الوكالة: "هطلت اليوم، أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينة الدمام والمراكز التابعة لها ومحافظات الخبر والقطيف، والجبيل، ورأس تنورة والخفجي والنعيرية، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول الأمطار".

وفي الخميس الماضي، توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران.

وقالت الأرصاد السعودية في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة، إن الأمطار من الممكن أن تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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