عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها في رمضان ولا تلعنها الملائكة؟

صدى البلد

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف ، إن الزواج شرّع لكي يستمتع كل زوج بالآخر، فالزوج يستمتع والزوجة تستمتع، فهذا حق مشترك، ولا يحق أن ينفرد شخص به دون الآخر.


وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن بعض الرجال تعتبر هذا حق خاص بهم ولا تنظر ل تعب الزوجة، موضحة أن الله قال«نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىٰ شئتم ۖ وقدموا لأنفسكم ۚ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ۗ وبشر المؤمنين».

دعاء يوم 15 رمضان لقضاء الحاجة وتيسير الأمور.. ردده قبل المغرب بدقائق

دعاء وقت السحر مستجاب.. اغتنم الفرصة وردده الآن

ولفتت إلى أن الله شبه المرأة بالحرث، وهي الأرض التي نرعاها، ونهتم بها ونزرع فيها، وأنه يجب المحافظة على الأرض، فالمرأة لها الحق في أن تمتنع عن زوجها إذا كانت تعاني من التعب.


وأشارت إلى أن الحقوق الزوجية ليست ملك الزوج فقط، ولذلك على الزوج معرفة ذلك، وأن الزوجة في هذا العصر تعمل وتعود من العمل مرهقة.

حالات يجوز فيها المرأة الامتناع عن زوجها

قال الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، الداعية الإسلامي والمدرس المساعد بجامعة الأزهر، إنه إذا كانت حائضا أو في فترة النفاس بعد الولادة، لقوله تعالى: "فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".

إذا كانت المرأة مريضة لا تقوى على هذه العلاقة، لأنه تعالى قال: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".

إذا كانت صائمة صيام فرض كشهر رمضان أو صيام القضاء، فلا يجوز للزوج حينها ليجبر زوجته على العلاقة وهي صائمة فإن فعل وجب عليه القضاء والكفارة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إذا كانت محرمة بالحج، فلا يجوز للرجل ممارسة العلاقة مع زوجته أثناء أداء فريضة الحج والإحرام، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتم الحج في العام التالي ويذبح بدنة كما ذكر العلماء، أو شاه على مذهب الحنفية.

حالات يجوز فيها المرأة الامتناع عن زوجها الدكتورة سعاد صالح الحقوق الزوجية القضاء والكفارة فترة النفاس قضاء الحاجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة بسبب الدولار

الكيلو بـ35 جنيها| الحكومة تعلن انتهاء أزمة السكر رسميًا بـ300 ألف طن

50 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد التراجع.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أنهى حياته بعد صلاة الفجر| مُحفِظ قرآن يتخلص من نفسه بسوهاج.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد عيد الفطر المبارك.. خبير يوضح

هددني يموت شروق.. ننشر نص أقوال والد الراحلة نيرة أشرف بعد التهديد| خاص

5 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن .. تفاصيل رسمية

سعيد جدا.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أجاي

ترشيحاتنا

النائب العام يحيل المتهم بخطف حبيبة الشماع إلى محكمة الجنايات

تصل للحبس 3 سنوات.. عقوبة الإهمال الطبي في القانون

3 خطوات إذا ما فعلتها أعانتك على طريق الله.. علي جمعة يوضحها

استنفار قوات الاحتلال قرب مستوطنتي "نتيفوت" و"ريعيم" بعد إنذار أمني

وزير التعليم العالي: فوز باحث مصري بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية

انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن بالمزارع.. الحكومة ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

330 جنيها| انخفاض أسعار اللحوم قبل العيد وهذا سعر الكيلو الآن

اقتصادية جدا.. طريقة عمل بسكويت النشادر والبرتقال بدون بيض

درة وهنا الزاهد الأجمل.. شاهد|فنانات بالعباءة المفتوحة بالأسبوع الثاني في رمضان

مودريتش أمام الأهرامات|حسام حسن كعبه عالي على كرواتيا.. ولاعبو الأهلي كلمة السر

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ