هل يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها في رمضان ولا تلعنها الملائكة؟

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف ، إن الزواج شرّع لكي يستمتع كل زوج بالآخر، فالزوج يستمتع والزوجة تستمتع، فهذا حق مشترك، ولا يحق أن ينفرد شخص به دون الآخر.



وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن بعض الرجال تعتبر هذا حق خاص بهم ولا تنظر ل تعب الزوجة، موضحة أن الله قال«نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىٰ شئتم ۖ وقدموا لأنفسكم ۚ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ۗ وبشر المؤمنين».

ولفتت إلى أن الله شبه المرأة بالحرث، وهي الأرض التي نرعاها، ونهتم بها ونزرع فيها، وأنه يجب المحافظة على الأرض، فالمرأة لها الحق في أن تمتنع عن زوجها إذا كانت تعاني من التعب.



وأشارت إلى أن الحقوق الزوجية ليست ملك الزوج فقط، ولذلك على الزوج معرفة ذلك، وأن الزوجة في هذا العصر تعمل وتعود من العمل مرهقة.

حالات يجوز فيها المرأة الامتناع عن زوجها

قال الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، الداعية الإسلامي والمدرس المساعد بجامعة الأزهر، إنه إذا كانت حائضا أو في فترة النفاس بعد الولادة، لقوله تعالى: "فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".

إذا كانت المرأة مريضة لا تقوى على هذه العلاقة، لأنه تعالى قال: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".

إذا كانت صائمة صيام فرض كشهر رمضان أو صيام القضاء، فلا يجوز للزوج حينها ليجبر زوجته على العلاقة وهي صائمة فإن فعل وجب عليه القضاء والكفارة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إذا كانت محرمة بالحج، فلا يجوز للرجل ممارسة العلاقة مع زوجته أثناء أداء فريضة الحج والإحرام، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتم الحج في العام التالي ويذبح بدنة كما ذكر العلماء، أو شاه على مذهب الحنفية.