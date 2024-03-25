وصمة عار وإهانة.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم التغييرات في "قانون التجنيد"

رد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، على قرار الحكومة الإسرائيلية بإلغاء بند رفع سن الإعفاء في "قانون التجنيد" الذي سيتم منحه لليهود المتشددين إلى 35 عامًا، وقال: "هذا احتيال واضح".

وقال لابيد: كان الإعفاء حتى سن 35 عاما دائما "عنزة" تهدف إلى إخفاء حقيقة أنه في قانون التهرب لا يوجد التزام بالتجنيد الإجباري، ولا توجد عقوبات مالية، ولا حتى واحد من اليهود المتشددين سوف يلتحق، هذا القانون وصمة عار وإهانة للجنود".

وفي وقت سابق، أعلن لابيد، أن وزير الحرب بيني جانتس يجب أن يسحب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون الحريديم المثير للجدل هذا الأسبوع.

وقال لابيد لإذاعة “كان” العبرية: “إذا تم تمرير قانون التجنيد يوم الثلاثاء، فيجب على جانتس والوزير غادي آيزنكوت مغادرة الحكومة”.

وأضاف “الحكومة تلعب بأمن إسرائيل"، لافتًا “لم يعد الأمر مجرد نقاش أيديولوجي إنها كارثة أمنية".

ولفت "ليس هناك ما يكفي من الجنود، ويصل الجيش إلى الحد الأقصى. هناك جنود في الضفة الغربية أكثر من غزة في الوقت الحالي، والحرب الفعلية ليست مستمرة الآن”.