الأمن يداهم مخزنا غير مرخص بداخله تبغ مجهول المصدر| صور

ضبط رجال الأمن كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر بحوزة 4 أشخاص بالقاهرة داخل مخزن بدون ترخيص .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص بإدارة مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة البساتين وإستخدامه كمصنع لتعبئه وتغليف التبغ ومستلزماته وقيامهم بتجميع كميات كبيرة من التبغ مجهولة المصدر وتغليفها مستخدمين فى ذلك علامات تجارية "مقلدة" ، تم ضبطهم وعثر بداخل المخزن على 557 باكت تبغ وكميات كبيرة من التبغ معدة للتعبئة وأدوات التصنيع .

وإعترفوا بإدارتهم المخزن بـدون تـرخيص وحيازتهم للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.