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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبر كونفرانس.. وكيل «صحة كفر الشيخ» يعقد اجتماعا لمناقشة خطة العمل القادمة

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

عقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس وتطبيق الزووم، وذلك عقب اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بقيادات وزارة الصحة.

تناول الاجتماع نقل توجيهات وتعليمات وزير الصحة أثناء اجتماعه بقيادات الوزارة، ومناقشة خطة العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة كفر الشيخ خلال الفترة القادمة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.


أكد وكيل الوزارة على أهمية وضع برنامج عمل من خلال كافة مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب العلاجي، يستهدف تكثيف الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لمتابعة أداء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على أرض الواقع، ورصد المخالفات ومحاسبة المقصرين، مع متابعة مؤشرات أداء العمل بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بشكل يومي، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بهم.

ناقش الدكتور محمد شقوير مع مديري الإدارات الفنية ومديرى المستشفيات سبل تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، موجهاً بإعداد بيان بالأماكن التي يمكن توافرها لاستقبال حالات أخرى من الأشقاء الفلسطينيين، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


شدد وكيل الوزارة، على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المستويات، من مديرى الإدارات إلى الأطقم الطبية والتمريضية، لضمان تقديم أفضل خدمة للمرضى، وتوفير بيئة صحية آمنة.


أكد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة والتقييم المستمر لخطط العمل، لقياس مدى فاعليتها وتحقيقها للأهداف المرجوة، مع إتاحة المجال لتقديم الاقتراحات والأفكار الجديدة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أشاد وكيل الوزارة بجهود جميع العاملين بقطاع الصحة بكفر الشيخ، ودعاهم لبذل المزيد من الجهد لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

استراتيجية الوزارة الادارات الصحية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصحة العامة بمحافظة كفر الشيخ

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