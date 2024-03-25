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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدون فيتو أمريكي.. مشروع قرار جديد لوقف النار في غزة بمجلس الأمن

مجلس الأمن
مجلس الأمن

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، ويدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا دون شروط، 

وحسب ما ذكرته  مسودة قرار حصل عليها موقع “أكسيوس” الأمريكي، من غير المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض ضد القرار ومن المرجح أن تمتنع عن التصويت، وفقًا لاثنين من كبار الدبلوماسيين في الأمم المتحدة، ما يمثل فرصة قوية ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.

وكان الفشل الأخير يوم الجمعة، عندما استخدمت الصين وروسيا حق الفيتو ضد الاقتراح الأمريكي، الذي أصر على ربط الدعوة لوقف إطلاق النار بصفقة الرهائن وإدانة حماس.

ومن غير المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار يوم الاثنين لأنه يربط بين القضيتين، وفقًا لأحد الدبلوماسيين، على الرغم من أن اللغة مختلفة عن القرار الذي طرحته الولايات المتحدة.

ورفضت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة التعليق.

وتم تقديم مشروع القرار من قبل الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن: الجزائر، الإكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، موزمبيق، سيراليون، سلوفينيا، كوريا الجنوبية وسويسرا.

ويشدد على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، و"يشجب" جميع الهجمات ضد المدنيين و"جميع أعمال الإرهاب"، ويشير إلى أنه من غير القانوني احتجاز الرهائن بموجب القانون الدولي.

وأعربوا عن قلقهم العميق "إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة"، داعيين إلى بذل المزيد من الجهود لتوسيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

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