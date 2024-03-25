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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل رحيل الحلقة الأولى.. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة

رحيل
رحيل

يبدأ، غدا الثلاثاء ، عرض أولى حلقات مسلسل رحيل من بطولة ياسمين صبري ، وذلك عبر قناة أبو ظبي الفضائية. 

 

العمل من المقرر عرضه بشكل حصري علي قناة أبو ظبي الفضائية بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

 

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

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وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب " .

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