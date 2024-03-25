مسئول أممي: نرفض منع قوافل المساعدات من الوصول لشمالي غزة.. فيديو

قال ينس لاركيه، متحدث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الأمم المتحدة رفضت قرار إسرائيل بمنع قوافل المساعدات من الوصول إلى شمالي قطاع غزة، مشددًا على أنه يجب تغييره لإتاحة المنظمات الإنسانية مثل أونروا الوصول إلى الشمال.

وأضاف "لاركيه"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نصل إلى الشمال من وقت لآخر ولكن بشكل محدود لتقديم جزء زهيد من الغذاء والدواء والمياه".

وتابع: "الفترة الماضية شهدت ندرة كبيرة في القدرات لإيصال المساعدات إلى شمالي قطاع غزة بسبب الأوضاع المروعة التي يعاني القطاع منها".

وواصل: "نحن في حاجة إلى حق الوصول مباشرة إلى شمال غزة وأن يكون هناك طرق برية وفتح المزيد من المعابر وبالتالي يجب إتاحة المزيد من المساعدات في ظل هذا الحصار لإيصال الحاجات الحيوية والملحة".

وأكد: "إسرائيل تحاصر المستشفيات والعيادات ومرافق طبية كثيرة وتعيق حركة عربات الإسعاف وكل شخص هناك يسعى إلى الحصول على المساعدات الطبية ولابد من توفير المساعدات المناسبة والملائمة وهناك الكثير من الأشخاص النازحين الموجودين في المستشفيات يحاولون الوصول إلى أماكن آمنة".

